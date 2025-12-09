Información General
Los 64 equipos que disputarán la Copa Argentina 2026, con varias sorpresas y 34 del Ascenso
Claypole fue el último clasificado al certamen después de haberle ganado 5-3 por penales a Deportivo Español, tras un empate sin goles.
La Copa Argentina, el torneo más federal del país, ya tiene confirmado a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, luego de que Claypole sacara el último boleto al vencer por 5-3 en los penales a Deportivo Español.
La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato.
El sorteo para conocer los cruces de los 32° de final se realizará este miércoles 10 de diciembre y para el año próximo la Copa Argentina tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.
Entre los equipos más destacados, además de los 30 de Primera, aparecen varios del interior que llegaron al torneo a través del Federal A, como Ciudad Bolívar (que estuvo presente en las últimas ediciones), Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
- Sarmiento (Junín)
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes
- Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland *Ascendió a la Primera Nacional
- Real Pilar
FEDERAL A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
PRIMERA C
- Camioneros *Ascendió a la Primera B
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
El calendario de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
- Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
- Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
- Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
- Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
- Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
- *A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
- a definir
Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.
