Los 64 equipos que disputarán la Copa Argentina 2026, con varias sorpresas y 34 del Ascenso

La Copa Argentina, el torneo más federal del país, ya tiene confirmado a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, luego de que Claypole sacara el último boleto al vencer por 5-3 en los penales a Deportivo Español.

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato.

El sorteo para conocer los cruces de los 32° de final se realizará este miércoles 10 de diciembre y para el año próximo la Copa Argentina tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Entre los equipos más destacados, además de los 30 de Primera, aparecen varios del interior que llegaron al torneo a través del Federal A, como Ciudad Bolívar (que estuvo presente en las últimas ediciones), Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar

FEDERAL A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

PRIMERA C

Camioneros *Ascendió a la Primera B

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole

El calendario de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final:

Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs

Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs

Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026

8vos:

Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07

Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026

*A partir de esta instancia se jugará con VAR*

4tos y semifinales:

a definir

Final: