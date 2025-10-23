Locura por Charly García en Palermo: una multitud se acercó para saludarlo por su cumpleaños

Ni bien el reloj marcó las 00 de este jueves, Charly García sopló las velitas por sus 74 años. Lo hizo en un bar de Chacarita, acompañado por colegas y amigos de toda su carrera. Luego, una multitud de fans lo recibió en la puerta de su casa, en Palermo. La algarabía fue total.

De camisa blanca, corbata y chaqueta negra, y con un sombrero a tono, el ícono del rock nacional celebró junto a su familia en un bar ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba. Entre los presentes estuvieron otras figuras como Hilda Lizarazu, David Lebón, Pedro Aznar, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero.

Con un piano en la mano, Charly desplegó todo su arte entonando algunos de sus éxitos. A las 12 de la noche sopló una vela dorada sobre una enorme torta de chocolate con la sigla “SNM”, en referencia a “Say No More”, el concepto que adoptó en 1996 y no lo soltó nunca más.

La vigilia frente a su edificio, en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, comenzó temprano. Como cada año, los seguidores se congregaron con una consigna simple pero poderosa: celebrarlo en vida. Hubo carteles, banderas y no faltó la banda sonora.

Este festejo tuvo además un marco especial: el reciente lanzamiento de “In The City”, su colaboración con Sting, que volvió a ponerlo en el centro de la escena musical.

Desde hace más de una década, cada octubre se repite el mismo ritual. La madrugada se transforma en un abrazo colectivo al “Doctor” del rock nacional, una manera de agradecerle por una obra que sigue viva.

Diez minutos antes de la 1 de este jueves, Charly llegó a su casa y una marea de fans se acercó al auto que lo trasladaba convirtiendo la madrugada en un ritual colectivo de celebración. Entró a su casa como pudo, con la colaboración de algunos efectivos que le hicieron un pasillo. Finalmente, ingresó y luego salió a saludar a su público desde el balcón, cerrando una noche llena de música, festejo y emoción.