Información General
Locura por Charly García en Palermo: una multitud se acercó para saludarlo por su cumpleaños
El ícono del rock comenzó sus 74 años en un bar, rodeado de colegas y amigos de toda su carrera.
Ni bien el reloj marcó las 00 de este jueves, Charly García sopló las velitas por sus 74 años. Lo hizo en un bar de Chacarita, acompañado por colegas y amigos de toda su carrera. Luego, una multitud de fans lo recibió en la puerta de su casa, en Palermo. La algarabía fue total.
De camisa blanca, corbata y chaqueta negra, y con un sombrero a tono, el ícono del rock nacional celebró junto a su familia en un bar ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba. Entre los presentes estuvieron otras figuras como Hilda Lizarazu, David Lebón, Pedro Aznar, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero.
Con un piano en la mano, Charly desplegó todo su arte entonando algunos de sus éxitos. A las 12 de la noche sopló una vela dorada sobre una enorme torta de chocolate con la sigla “SNM”, en referencia a “Say No More”, el concepto que adoptó en 1996 y no lo soltó nunca más.
La vigilia frente a su edificio, en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, comenzó temprano. Como cada año, los seguidores se congregaron con una consigna simple pero poderosa: celebrarlo en vida. Hubo carteles, banderas y no faltó la banda sonora.
Este festejo tuvo además un marco especial: el reciente lanzamiento de “In The City”, su colaboración con Sting, que volvió a ponerlo en el centro de la escena musical.
Desde hace más de una década, cada octubre se repite el mismo ritual. La madrugada se transforma en un abrazo colectivo al “Doctor” del rock nacional, una manera de agradecerle por una obra que sigue viva.
Diez minutos antes de la 1 de este jueves, Charly llegó a su casa y una marea de fans se acercó al auto que lo trasladaba convirtiendo la madrugada en un ritual colectivo de celebración. Entró a su casa como pudo, con la colaboración de algunos efectivos que le hicieron un pasillo. Finalmente, ingresó y luego salió a saludar a su público desde el balcón, cerrando una noche llena de música, festejo y emoción.
Güerrin abre de una manera distinta
Palacio Estrugamou: el ícono de Retiro que se moderniza por dentro y esconde detalles de París en Buenos Aires
Nueva subasta de inmuebles sin herederos en Buenos Aires desde: cómo participar y cuándo es
Continúa abierta la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026
La Legislatura continuó el debate en torno al presupuesto 2025 con las áreas de Educación y Vicejefatura de Gobierno
El Subte y River Plate firmaron un acuerdo para extender el servicio los días de partido en el Monumental
Locura por Charly García en Palermo: una multitud se acercó para saludarlo por su cumpleaños
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
La Legislatura continúa debatiendo el Presupuesto 2026
La Legislatura continuó el debate en torno al presupuesto 2025 con las áreas de Educación y Vicejefatura de Gobierno
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
¿Cuáles son los barrios de Caba con mejores conexiones de transporte público?
-
Información General2 semanas ago
Los árboles más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido por los históricos 5 ejemplares que siguen en pie
-
Información General2 semanas ago
Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el “Hard Rock argento”
-
Información General2 semanas ago
IRSA abrió un edificio de oficinas tipo club con pádel, siestario y videojuegos
-
Información General2 semanas ago
La Policía de la Ciudad rescató 87 erizos africanos que eran comercializados de manera clandestina en Balvanera
-
Información General2 semanas ago
Desoyendo el reclamo de estudiantes y docentes, el Palacio Ceci sale de Educación y pasa a Cultura
-
Información General2 semanas ago
El Café oculto de los Bosques de Palermo
-
Información General1 semana ago
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh