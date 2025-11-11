Llegan ingenieros de Tilke al Autódromo de Buenos Aires

Contando los días para el inicio de las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, confirmó en Campeones Fabián Turnes, Secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el momento llegará a mediados de diciembre.

Además, tal como se anticipó en Radio Continental AM590, representantes de la empresa Tilke Engineers & Architects visitan el predio como parte del inicio del plan. Entre ellos, la persona de Christian Epp, director de las operaciones en América y que estuviera el día de los anuncios de la actualización en el autódromo de la capital de Argentina.

La firma que fundó el diseñador alemán Hermann Tilke presentó sus planes en julio, cambiando el circuito según la necesidad del deporte motor internacional actual. Acompañaron el momento, representantes de Grupo-OSD y Autopistas Urbanas S. A.

En diálogo con Campeones, Turnes remarcó el momento en que comenzarán las tareas: «A mitad de diciembre sería la parte edilicia y desde enero el trabajo en pista, seguridad, servicios, tecnología«. A propósito de los plazos estipulados, el Secretario de Deportes contó que «durará casi un año para intentar, a principios de 2027, abrir el autódromo con todo nuevo«.

A propósito de esto, Turnes recordó que hace pocos días compartió un encuentro con el Alcalde de Madrid: «Con José Luis Martínez Almeida estuvimos hablando del proyecto del autódromo; ellos también están con el armado del circuito para 2026, cuando recibirán a la Fórmula 1. Quedaron sorprendidos con las dimensiones de este autódromo y el proyecto que viene por delante. Crear vínculos nos hace muy bien, así como intercambiar opiniones«.

En el caso de Buenos Aires, el objetivo es homologar la pista para el Mundial de MotoGP en el primer trimestre del año 2027. La ciudad que fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 tiene asegurado el acuerdo para MotoGP y, según indicaron, tienen diálogo abierto para continuar en línea con las necesidades que podría tener la Fórmula 1.