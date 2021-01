La Feria Vegana realizará su primera edición del año en el Mercado de las Pulgas

Este fin de semana se llevará a cabo la primera edición del año de la Feria Vegana. Será el sábado 9 de enero y el domingo 10 de enero de 16 a 22 h. en el Mercado de las Pulgas, Av. Dorrego 1650. Esta jornada se realizará cumpliendo con el protocolo de seguridad e higiene implementado en todas las ferias que funcionan al día de hoy en la Ciudad.

“Con este tipo de ferias, desde la Ciudad, seguimos ofreciendo la posibilidad de consumir alimentos a base de una producción responsable y sustentable, generando así un impacto más positivo para el ambiente”, aseguró Clara Muzzio ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. En la feria habrá 20 stands con productos 100% veganos de diferentes emprendedores, y también refugios con animales rescatados, talleres de cocina, charlas de nutrición y shows en vivo. El acceso a la feria es libre y gratuito.

A diferencia de ediciones anteriores, este año solamente se venderán los productos en modalidad take away. Es decir, los visitantes podrán comprar en el mercado pero no consumir dentro del mismo.

