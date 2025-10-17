Buenos Aires, 17/10/2025, edición Nº 4720
Connect with us

Información General

El Subte organiza una campaña de donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico

Este lunes 20 se realizará la segunda edición de #UnPelitoMásFácil en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H). Los usuarios podrán realizarse un corte de manera gratuita, para ayudar a confeccionar pelucas.

Published

47 minutos ago

on

By

En el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) impulsará, este lunes 20, la segunda edición de la campaña #UnPelitoMásFácil en el Subte, que propone la donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico.

Se trata de una iniciativa que llevan adelante la Fundación Bellamente y la productora Lado H. Así, de 12.30 a 15 horas, en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H) habrá peluqueros voluntarios de Tijeras Solidarias que realizarán cortes gratuitos para recolectar mechones de pelo y confeccionar pelucas.

Para poder donar, el pelo tiene que estar limpio, seco y tener 15 cm de largo.

Las pelucas se sumarán al banco de la campaña y se entregarán de manera gratuita a niñas, adolescentes y adultas que transitan un tratamiento oncológico.

Además, durante la jornada se recibirán donaciones de cabello o pelucas, y se brindará información sobre esta iniciativa. El cabello cortado debe ser entregado en una bolsa de nylon bien cerrada.

Al finalizar, los donantes recibirán un diploma por su acción solidaria y podrán entregar, si lo desearan, una carta dirigida a quien reciba la peluca.

Durante este mes, #UnPelitoMásFácil (https://unpelitomasfacil.com/) llevará adelante una serie de actividades en la ciudad, que tiene por objetivo reflexionar sobre la relación entre la salud física, la mental y la autoestima.

Temas:

Más leídas

Propietario y Editor Responsable: Juan Braña
Director Periodístico: Roberto D´Anna
Domicilio Legal: Pedernera 772
CP: 1407
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono de contacto: 153 600 6906
Registro DNDA Nº: RE-2020-52309475-APN-DNDA#MJ


contador de visitas gratis