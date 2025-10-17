Información General
El Subte organiza una campaña de donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico
Este lunes 20 se realizará la segunda edición de #UnPelitoMásFácil en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H). Los usuarios podrán realizarse un corte de manera gratuita, para ayudar a confeccionar pelucas.
En el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) impulsará, este lunes 20, la segunda edición de la campaña #UnPelitoMásFácil en el Subte, que propone la donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico.
Se trata de una iniciativa que llevan adelante la Fundación Bellamente y la productora Lado H. Así, de 12.30 a 15 horas, en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H) habrá peluqueros voluntarios de Tijeras Solidarias que realizarán cortes gratuitos para recolectar mechones de pelo y confeccionar pelucas.
Para poder donar, el pelo tiene que estar limpio, seco y tener 15 cm de largo.
Las pelucas se sumarán al banco de la campaña y se entregarán de manera gratuita a niñas, adolescentes y adultas que transitan un tratamiento oncológico.
Además, durante la jornada se recibirán donaciones de cabello o pelucas, y se brindará información sobre esta iniciativa. El cabello cortado debe ser entregado en una bolsa de nylon bien cerrada.
Al finalizar, los donantes recibirán un diploma por su acción solidaria y podrán entregar, si lo desearan, una carta dirigida a quien reciba la peluca.
Durante este mes, #UnPelitoMásFácil (https://unpelitomasfacil.com/) llevará adelante una serie de actividades en la ciudad, que tiene por objetivo reflexionar sobre la relación entre la salud física, la mental y la autoestima.
