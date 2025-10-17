El Subte organiza una campaña de donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico

En el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) impulsará, este lunes 20, la segunda edición de la campaña #UnPelitoMásFácil en el Subte, que propone la donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico.

Se trata de una iniciativa que llevan adelante la Fundación Bellamente y la productora Lado H. Así, de 12.30 a 15 horas, en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui (Línea H) habrá peluqueros voluntarios de Tijeras Solidarias que realizarán cortes gratuitos para recolectar mechones de pelo y confeccionar pelucas.

Para poder donar, el pelo tiene que estar limpio, seco y tener 15 cm de largo.

Las pelucas se sumarán al banco de la campaña y se entregarán de manera gratuita a niñas, adolescentes y adultas que transitan un tratamiento oncológico.

Además, durante la jornada se recibirán donaciones de cabello o pelucas, y se brindará información sobre esta iniciativa. El cabello cortado debe ser entregado en una bolsa de nylon bien cerrada.

Al finalizar, los donantes recibirán un diploma por su acción solidaria y podrán entregar, si lo desearan, una carta dirigida a quien reciba la peluca.

Durante este mes, #UnPelitoMásFácil (https://unpelitomasfacil.com/) llevará adelante una serie de actividades en la ciudad, que tiene por objetivo reflexionar sobre la relación entre la salud física, la mental y la autoestima.