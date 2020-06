El Hospital Garrahan necesita donantes de sangre

(CABA) En el marco del contexto actual de la pandemia, una de las tantas consecuencias indeseadas del Covid-19 fue la caída de la donación de sangre. La donación es fundamental porque los centros de salud continúan atendiendo pacientes con diferentes patologías, enfermedades oncológicas, cirugías complejas o heridos en accidentes de tránsito. El Hospital Garrahan necesita 65 donantes diarios para garantizar los componentes sanguíneos a todos los pacientes. Por eso, invita a sacar un turno online para que quienes deseen elijan el día y horario en el que puedan acercarse y ser parte de su comunidad de donantes voluntarios.

El Banco de Sangre del Garrahan está ubicado en la calle 15 de noviembre de 1889 Nº 2151, de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el proceso de donación dura aproximadamente 60 minutos.

A su vez, quienes quieran donar plaquetas se pueden comunicar al 11 4992-5507 o donantesaferesis@garrahan.gov.ar . Y quienes deseen donar sangre en una de sus campañas externas pueden escribir a promocion@garrahan.gov.ar o en cualquiera de sus redes sociales.

¿Quiénes pueden donar?

Puede ser donante cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Estar en buen estado de salud.

• No estar embarazada o a más de seis meses del último parto. No estar en periodo de lactancia.

• No padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre.

• No haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.

• No consumir drogas inyectables o cocaína en el último año.

• No haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías.

• No padecer o haber padecido enfermedades cardíacas o cáncer.

Además, entre donación y donación deben transcurrir como mínimo cuatro meses en los hombres y seis meses en mujeres.

En caso de tomar algún medicamento, se debe informar de cuál se trata; y en el caso de antibióticos es necesario dejar pasar siete días de la finalización del tratamiento. Los que hayan viajado fuera del país en el último año, deben informar dónde para evitar riesgos de contagio (dengue, zika, malaria).

Para sacar turno para donar sangre para el Garrahan hacer click acá. NR

