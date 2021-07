Contratar un servicio de bombas presurizadoras, una demanda que aumenta día a día

El avance de la tecnología para los servicios esenciales como es el agua corriente en el hogar, hace posible que nuevas tecnologías salgan al mercado con la finalidad de realizar tareas de forma más eficiente como lo hacen las bombas presurizadora, ya que son equipos fundamentales logrando aumentar con su motor, la presión que ejerce sobre el agua en una red de suministros.

En Buenos Aires, podemos decir que son miles los edificios y hogares que requieren el trabajo de una bomba presurizadora para lograr la presión adecuada en el uso del agua corriente.

Al ser un equipo de utilización constante, que requiere un mantenimiento semestral, día a día aumenta la necesidad de contratar el servicio de expertos en reparación o mantenimiento de las mismas.

Su diseño está pensado para ser implementado en viviendas, edificaciones, oficinas o cualquier cañería que tenga un diámetro angosto de cierto recorrido, lanzando así soluciones integrales frente a una demanda cotidiana como es la utilización del agua corriente.

¿Por qué es necesario contar con un técnico eléctrico matriculado a domicilio en Buenos Aires?

Los inconvenientes espontáneos en el hogar a raíz de algún desperfecto o irregularidad con la electricidad nunca son bienvenidos.

Si se tiene alguna urgencia con la bomba de agua, es recomendable darle una respuesta inmediata al problema, y por eso se debe tener a mano el contacto de un técnico de confianza que ofrezca el servicio eléctrico a domicilio en la ciudad de Buenos Aires, disponible las 24 horas del día sin importar las condiciones climáticas.

Ellos trabajarán avalados por la garantía que tantos años como empresa han logrado consolidar frente a su satisfecha clientela utilizando solo los más sofisticados repuestos originales del mercado.

Los especialistas matriculados llegarán cumpliendo con todas las medidas sanitarias previniendo así contagios del Covid-19. Para arreglar el desperfecto, inician realizando un análisis profundo diagnosticando el motivo de lo ocurrido y asesorando al cliente en todo momento para poder evitar nuevos incidentes en el hogar.

¿Qué tipo de problemas puede generar la falta de suministro de agua en el hogar?

El desabastecimiento de agua en un hogar puede generar múltiples consecuencias, desde sanitarias hasta técnicas ya que se requiere de este suministro para lavar los alimentos, hidratarse constantemente así como también es imprescindible para que otros artefactos del hogar sigan funcionando correctamente.

Ante la falta de agua es importante buscarle una solución rápida, fácil y sencilla, tan solo basta contactar con la empresa que proporciona este servicio a domicilio, ya sea vía mail o por llamada telefónica, para que un técnico de mantenimiento logre solucionar el problema.

¿Cada cuánto tiempo es necesario realizar un mantenimiento de bombas presurizadoras?



Luego de la instalación de la bomba presurizadora de acuerdo a la flecha indicadora de flujo que en general está siempre orientada en dirección vertical y apuntando hacia arriba, es imperativo realizar el mantenimiento adecuado de la parte mecánica cada 8 meses, según las recomendaciones de los técnicos matriculados.

Además se debe cambiar el sensor de flujo, diafragma y switch ya que este último tiende a desgastarse rápidamente forzando el funcionamiento de la bomba y llegando a quemarla por completo.

Por otro lado, hay algunos de estos artefactos que tienen ́ pulmón ́ a cual también se les debe revisar cada 8 meses asegurando que tenga los kilos de presión suficientes para que presurice de manera óptima a la cañería.

Tanto los bujes de bronce como la plaqueta de la bomba son piezas que tienen un rápido desgaste y se recomienda reemplazarlos y controlarlo porque, en el caso de la plaqueta, si está en corto puede recalentar y no logrará presurizar como se debe.

¿Qué marcas reconocidas otorgan mayor vida útil y eficiencia en el rendimiento?

En el mercado existen hoy en día muchas marcas disponibles que ofrecen distintos modelos y calidades aunque la funcionalidad sea la misma. Según los expertos en la materia, es recomendable utilizar productos de calidad para obtener un eficiente rendimiento de la bomba presurizadora.

Entre las marcas de renombre encontramos a Rowa, DAB, Daewoo, Grundfos, Hyundai, Lusqtoff, Motorarg y Pluvius; siendo Rowa la más recomendada a la hora de buscar una bomba presurizadora por su calidad y durabilidad.

Existen otras líneas como DAB, Daewoo, Grundfos, Hyundai, Lusqtoff, Motorarg, Pluvius, etc, pero ninguna se compara con la garantía que solo Rowa ofrecen en el mercado.

Además cuenta con un sensor que puede monitorear y verificar en forma periódica el estado del tanque, tanto su llenado como su destino final optimizando y automatizando su funcionamiento.

Los modelos y funciones más versátiles del mercados son:

+ Electrobomba Presurizadora Rowa Modelo Tango Sfl 20: apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 4 duchas.

+ Bomba Agua Presurizadora Mini Rw9: presurización para un consumo. 2 años de garantía.

+ Bomba elevadora inteligente 20 Rowa: abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos. Para viviendas de 1 a 3 plantas. Sistema patentado Nº AR074544B1. Única en el mercado.

+ Electrobomba Presurizadora Rowa Tango Press 20: aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 2 plantas y 2 duchas.

+ Electrobomba Presurizadora Rowa Max Sfl 22: aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 5 duchas.

Contratación de un técnico matriculado a domicilio: seguridad y garantía

No hay nada más importante que la seguridad y confianza que se ejerce sobre un técnico que ingresa al hogar, ya sea para reparar alguna bomba presurizadora o tan solo para realizar el correcto mantenimiento cada 8 meses.

Pero para la tranquilidad de los clientes, en AA servicios eléctricos 24HS el personal está especializado en instalación, reparación y service de bombas presurizadoras. Sus técnicos son profesionales matriculados que garantizarán el mejor servicio de calidad y excelencia.

A esto se le suma los 10 años de experiencia que esta empresa tiene funcionando por lo cual son los mismos clientes satisfechos que avalan fehacientemente la capacidad de su servicio en donde ofrecen repuestos de calidad y originalidad.

Errores comunes que suelen detectarse en las averías

Si bien las increíbles bombas presurizadoras son la solución perfecta para que la presión óptima de agua llegue a cada vivienda, hay algunos desperfectos comunes que son habituales cuando se tiene ya instalado el producto.

+ La bomba no enciende: el causante es una falla en el suministro eléctrico, pero la solución es tan fácil y accesible. Primero hay que corroborar si efectivamente la conexión eléctrica sea la correcta y luego accionar manualmente la palanca del microinterruptor.

+ Retroalimentación del abastecimiento del agua secundario: es necesario cerrar la válvula esférica para poder corroborar si el suministro viene efectivamente del tanque y que no salga por ningún otro punto de consumo.

+ El eje se bloquea por falta de uso: si no se ha utilizado la bomba de agua por un tiempo, es probable que ocurra el bloqueo del presurizador y se recomienda desvincular el equipo de instalación para poder desmontar la mirilla y girar el eje con un destornillador pequeño.

+ By-pass abierto: o también la válvula esférica cerrada, para esto es recomendable controlar la entrada y salida de estas válvulas. Aunque puede haber un error en la construcción, en ese caso es mejor reemplazar la válvula de retención por una esférica.

+ Tanque de abastecimiento: corroborar si efectivamente hay agua en el tanque de último recurso.

Caudal mínimo en falta: entre la base del tanque y el consumo más alto tiene que haber un caudal de 1.5 L/min con una diferencia mínima de 60cm.

+ Aire en el interior: el purgador del equipo tiene que estar colocado.

+ Defectos en la regulación: asegurarse que el micro interruptor esté dentro del rango de regulación.

