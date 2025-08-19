Continúa el tratamiento de la creación del servicio penitenciario porteño

Esta tarde, se reunieron en la Legislatura porteña las comisiones de Justicia, que preside Inés Parry; Legislación del Trabajo, a cargo de Matías Barroetaveña; Seguridad, presidida por Gimena Villafruela; y Asuntos Constitucionales, encabezada por Hernán Reyes, junto con el subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperin, para trabajar sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en la Ciudad, en el marco de la ley de creación del sistema penitenciario porteño.

La discusión giró en torno a derechos y obligaciones en el ejercicio del poder disciplinario de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro. El trabajo se centra en el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo y la consideración de distintos proyectos impulsados por diferentes bloques para encontrar un texto unificado que pueda ser debatido en el recinto.

Entre los temas abordados está el desarrollo de un “Plan de Vida” que impulse a las personas condenadas a estar incluidas dentro de distintos programas durante el cumplimiento de la condena: educación, trabajo, cultura y salud.

También se planteó que la oferta del Plan de Vida sea opcional y no tenga implicancia en la reducción de la pena, persiguiendo la idea de que nada altere la condena fijada, buscando que se respeten los contextos de encierro obligatorios.

En cuanto a las instalaciones, en los planteos está la necesidad de diferenciar ciertos lugares para cuestiones particulares, como mujeres embarazadas o establecer condiciones diferenciadas de alojamiento a jóvenes de 18 a 25 años.