Aysa y un raro acuerdo millonario con el Boca de Angelici

(CABA) Sergio Massa reveló que durante el gobierno de Mauricio Macri la empresa estatal Aysa le pagaba 3,2 millones de pesos a Boca Juniors, conducido hasta diciembre por Daniel Angelici, para «invitar a periodistas a la cancha».

Los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, esposo de la nueva titular de Aysa Malena Galmarini, generaron un gran revuelo y trajeron a la memoria el polémico acuerdo que durante el macrismo habría firmado el PAMI con Angelici por una supuesta cifra de de 37 millones, en su momento desmentida por la gestión del organismo.

«Una empresa como AySA, que se tendría que dedicar a poner caños de agua para la gente que no tiene agua, dar un buen servicio de agua y cloacas, le pagaba tres 3,2 millones de pesos por mes al club Boca Juniors para invitar a periodistas a la cancha», reveló Massa en C5N.

El tigrense también aseguró que el panorama en las empresas estatales es muy complejo por el desorden heredado del macrismo. En el caso de Aysa, Massa dijo que tiene 14 mil millones de pesos de déficit.

«Era un esquema de relacionamiento como tiene cualquier empresa con los clubes, como tienen los bancos o las empresas privadas», indicaron en el macrismo y gregaron que también se negoció un contrato similar con River pero finalmente no prosperó.

Fuentes confiables dicen que «serían 3,2 pero anuales y no mensuales como dijo Massa. No llegamos a pagarlo porque claramente no fue prioridad de la gestión en medio del estrés financiero y de cuidado de las cuentas públicas», indicaron.

La polémica por el contrato entre Boca y Aysa se da en medio de las denuncias de la nueva gestión del club que asegura que las cuentas que heredaron son muy diferentes a las anunciadas por Angelici. El nuevo presidente Jorge Ameal reveló que en el último año Boca vendió futbolistas por 55 millones de dólares y sólo quedaron 5 millones en las cuentas. Además, se cobraron los adelantos de varios pases para sostener el superávit. La nueva gestión encargó una auditoría a la UBA.

Comentarios

Ingresa tu comentario