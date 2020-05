ATE Capital pide a los legisladores porteños que rechacen la Ley de Emergencia Económica de la Ciudad

(CABA) A través de un comunicado, los delegados de ATE Capital en las Comunas, conjuntamente con CTA, piden a los comuneros de Juntos por el Cambio que intervengan para que los legisladores de sus partidos políticos “se abstengan de acompañar” el proyecto de la Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad de Buenos Aires que se debatirá este jueves 7 de mayo en la Legislatura porteña.

Específicamente los trabajadores estatales solicitan de manera urgente que rechacen «artículos que violan derechos primerísimos de los trabajadores”, como son, según detallan, los artículos 7, 16, 17 y 19 del proyecto.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Coronavirus en la Villa 31: de los 39 hisopados que se realizaron, nueve fueron positivos

“El Artículo 7 suspende programas y reorienta sus partidas presupuestarias y con ello al personal que las componen. En el Art 16 no se podrá realizar nuevos convenios de asistencia técnicas, ni contratos de servicios, provocando despidos a personas con esa contractualidad. En el Art 17 se cancelan retribuciones extraordinarias beneficios como bonificaciones, premios, incentivos, suplementos salariales, provocando rebajas salariales; y en el mismo artículo aclara que no se verán perjudicados los trabajadores que cumplan servicio en su lugar habitual, siendo esto, perjudicial para los que por razones de eximición debido a la pandemia que atravesamos, no puedan cumplir funciones en su lugar de trabajo; y en el Art 19 determina que en función de disponibilidad financiera, requiera programa de Pago Escalonado y/o Diferido de haberes. Todo esto con una vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso”, sostiene la carta firmada por Mónica Gambarte (Comuna 9), Daniel Zucala (Comuna 15), Bettina Ponzo (Comuna 11) y Malena Conte (Comuna 9).

“Nunca esperábamos que una Ley de Emergencia, en vez de apalear la crisis la incremente, ya que con estas medidas provocará que más personas caigan a la pobreza. Dado lo expuesto es que les solicitamos que intercedan para hacer reflexionar a los legisladores de su partido para que se abstengan de perjudicar a los trabajadores de la Ciudad y defiendan nuestros intereses como representantes del pueblo que son”, finaliza.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Alarma en Ezeiza por un murciélago con rabia en pleno centro

Cabe aclarar que el sindicato que se sienta a discutir paritarias con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es SUTECBA. Pero debido a la disconformidad de muchos trabajadores, ATE empezó a ganar espacio.

Según trascendió en las últimas horas, para asegurar la aprobación de Ley de Emergencia Económica Horacio Rodríguez Larreta habilitó cambios en el proyecto. Entre ellos, decidió quitar la atribución para el pago escalonado de sueldos, ya que incluso algunos aliados del bloque oficialista habían expuesto reparos. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario