El gigante del retail bonaerense pisa el acelerador. El shopping Alto Avellaneda, propiedad del grupo IRSA, confirmó una inversión superior a los u$s 10 millones para ejecutar una ampliación histórica de su superficie. El proyecto busca reconfigurar la oferta de entretenimiento y servicios en una de las zonas más densamente pobladas del Conurbano.

La obra sumará 8.000 metros cuadrados al complejo existente, apostando a un cambio de perfil: dejar de ser solo un lugar de compras para consolidarse como un «hub» de experiencias urbanas, gastronomía y salud.

Obras en Avellaneda: Bowling, salud y parque gastronómico

El plan maestro se divide en dos etapas agresivas. La primera, ya en ejecución, abarca 5.000 m² y trae novedades de alto impacto para el ocio local. Se destaca el regreso de un clásico renovado: Sacoa, que incorporará pistas de bowling, bar y salones para eventos, y la ampliación del Bar Maldini, que ya cuenta con minigolf.

La salud también gana terreno en el mall. Se confirmó el desembarco de una sucursal de Swiss Medical, que funcionará como un centro integral, descentralizando la atención médica en la región.

La hoja de ruta de la expansión:

Etapa 1 (En curso): Foco en entretenimiento y servicios.

Foco en entretenimiento y servicios. Etapa 2 (2026): Construcción de 3.000 m² adicionales para un nuevo sector gastronómico y un restaurante independiente fuera del patio de comidas.

Un gigante de 30 años que se niega a envejecer

Con esta movida, Alto Avellaneda busca blindar su liderazgo frente a la competencia. Actualmente, el predio ostenta números masivos: 108.598 m² de superficie total, 134 locales activos y capacidad para 2.700 vehículos.

La transformación del predio, que supo albergar un mercado de hacienda y una fábrica de lana antes de su inauguración en 1995, refleja el cambio de matriz de Avellaneda: de polo industrial puro a centro urbano de servicios. La apuesta de IRSA confirma que, pese a la crisis, el consumo en el área metropolitana sigue demandando metros cuadrados de calidad.