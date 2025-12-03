Saavedra se renueva

El barrio de Saavedra está creciendo a gran escala, en buena parte por su cercanía con Núñez, donde muchas empresas están instalando nuevas oficinas. Más allá del atractivo de ambos lugares, en Saavedra destacan la tranquilidad y el verde de sus numerosos parques y espacios abiertos.

De a poco, el boom de Palermo y Belgrano se va trasladando hacia el extremo norte de la Ciudad, y hoy este barrio es el gran protagonista, donde se están desarrollando numerosas obras que impactan directamente en la vida de los vecinos, como por ejemplo, los nuevos juegos para los más chicos en el Parque Saavedra.

En ese contexto, hay una avenida icónica, que por su calma parece una calle, pero oficialmente no lo es, que se diferencia del resto por tener un boulevard amplio en el medio y por el nuevo corredor gastronómico que comienza a consolidarse.

La icónica avenida que impulsa un nuevo corredor gastronómico

Ubicada en el barrio de Saavedra, la emblemática Avenida García del Río, que nace en la calle Valdenegro y finaliza en la Avenida Cabildo, se destaca por su belleza y su entorno verde, ideal para recorrer y disfrutar en la calma de su amplio boulevard.

Aunque todo su trayecto sorprende, el tramo que va desde Cabildo hasta Pinto, donde se encuentra con el Parque Saavedra, ofrece un boulevard amplio y arbolado, perfecto para caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente relajarse en el verde. Y recientemente, sumó una nueva atracción: dos patios de juegos infantiles completamente renovados.

Además de su enorme presencia verde, el barrio suma cada vez más propuestas gastronómicas: desde opciones más sofisticadas, como García del Mar o Boulevard, hasta lugares relajados como Taki Bar y Rincón del Árbol, donde se respira buena energía. También para los amantes de la merienda, hay dos paradas obligadas: Journal y Moshu.

Se trata de un rincón verde donde está tomando forma un nuevo corredor gastronómico con propuestas originales, que se suman a los locales ya instalados frente al Parque Saavedra, como Dandy, Hormiga Negra y Leble, entre muchos otros.

La historia de la Avenida García del Río

La Avenida García del Río lleva su nombre en homenaje a Juan García del Río, político y escritor colombiano del siglo XIX. Su historia es bastante particular: antes de convertirse en avenida, estaba formada por dos calles distintas, 23 de Febrero y 26 de Enero, separadas por el cauce abierto del Arroyo Medrano.

Con el entubamiento del arroyo y el crecimiento del barrio, ambos trazados finalmente se unificaron y, hacia fines del siglo XIX, la avenida adoptó su nombre definitivo. Aunque hoy no se vea, el antiguo Arroyo Medrano aún corre por debajo de la traza, un rasgo que dejó su huella en el relieve y en la identidad del barrio.

La relación de la avenida con la historia de Saavedra es directa. Muy cerca se encuentra el Parque Saavedra, inaugurado en 1873 y considerado uno de los primeros parques públicos del país.

A lo largo de las décadas, García del Río mantuvo su carácter de espacio tranquilo y verde, aun con los cambios urbanos y el aumento de construcciones residenciales. La avenida logró conservar un equilibrio entre su impronta barrial y las nuevas necesidades de la ciudad.

En los últimos años, además, ganó un nuevo protagonismo: se transformó en un punto buscado para vivir y también en un corredor con servicios, locales y propuestas gastronómicas que conviven con su historia y su calma tradicional.